Una diputada quiso cruzar a un influencer y quedó en ridículo: ventilaron lo cara que sale la política

Legisladores haciendo papelones en redes sociales. Capítulo mil. Una muestra más de la falta de asesoramiento en comunicación política fue la publicación de la diputada del Pro, Sol Salinas en la que cruzó (o intentó) al influencer Jonathan Coniglione (ElJoniOK) luego de haber sido maltratado por la ministra Jimena Latorre.

Pero el mensaje de baja calidad comunicacional de Salinas buscó que la suban al ring de boxeo: quiso entrar en la discusión entre el Gobierno de Mendoza y el influencer pero la intervención terminó abriendo otro frente.

Con una publicación en la que llamó a los “influencers denunciadores seriales” a colaborar con el cuidado del espacio público, la legisladora buscó correr el eje de la polémica que días atrás enfrentó al creador de contenido con la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. La respuesta no tardó en llegar y fue bastante menos amable.

A ver los “influencer” denunciadores seriales si ayudan a difundir que el espacio público se cuida porque es guita de los mendocinos https://t.co/VsVdW4bau3 — SOL SALINAS (@solsalinasG1) November 12, 2026

La respuesta del influencer

La primera pregunta que se hace el influencer, y que se hicieron varios es: “y yo qué tengo que ver?”. En definitiva, expuso que nadie le pidió opinión de las rosas del Parque General San Martín.

“¿Por qué no me mandaste un mensaje privado y te hacía el video sin problema, sin tanto circo?”, ironizó Coniglione, antes de recordarle que su colega de gabinete lo había calificado de “burro, berreta, ridículo e ignorante”. El influencer también le reprochó que saliera a defender a una funcionaria que, según relató, lo había descalificado públicamente y cuestionado el valor de sus publicaciones.

Más pelea en redes que soluciones

Pero el contraataque no quedó ahí. ElJoniOK aprovechó para devolverle a Salinas la preocupación por el dinero de los mendocinos y enumeró una serie de cuestionamientos sobre el Ecoparque, cuyo presupuesto actualizado fue estimado en $11.000 millones, y sobre otros gastos que atribuyó al Gobierno provincial. También mencionó un supuesto gasto de $14 millones en una capacitación en Europa y el uso de un vehículo oficial para regresar desde Chile. Esos señalamientos forman parte de sus declaraciones y requieren explicaciones oficiales para ser corroborados. “Ahí no dijiste nada”, le largó.

Lo que también expuso el influencer es que Salinas buscaba acumular otro capítulo a la pelea en redes como cuando preguntó si habían decapitado “a los negros” de la Lepra que pintaron los portones del Parque” porque quería fotografiar “los cadáveres”.

El posteo sobre las rosas muestra que Salinas está huérfana políticamente (aunque está dentro de Cambia Mendoza) dado que no tuvo capacidad de construcción: fue parte del Pro demarchista, rompió cuando se armó La Unión Mendocina, quiso conducir al bullrichismo en Cambia Mendoza, no pudo y rompió puentes; después con el macrismo y se peleó con los referentes en Mendoza. Se sacó una foto los últimos días para mostrar algo de articulación. Hasta con el intendente Ulpiano Suárez, de Ciudad, se peleó. Ahora, parece, que se quiere pegar a Jimena Latorre a ver si logra un cargo después de diciembre del año próximo.

Intelectualmente tampoco abundan propuestas, lo último rimbombante fueron las normas ISO en la Cámara de Diputados para los proyectos. Esa normativa, en la práctica, es un marketing envidiable para los que dicen vender institucionalidad. El que compró fue el presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, que hasta se sentó en el recinto a defender la propuesta que, tiempo después, cuentan que nadie la aplica.

Todo ese montaje de “elevar la calidad de proyectos” que a la gente no le solucionan los problemas, sin normas ISO y con normas, mostró también que cada legislador se llena de asesores y secretarios sin capacidad intelectual para armar una iniciativa. Hasta el día de hoy, hay legisladores que se acuerdan de Salinas por esa propuesta.

Influencer caros y con la tuya

El remate para entender todo esto, la dio Coniglione cuando puso el foco en la remuneración de los representantes públicos y le reclamó que, en lugar de apuntar contra un creador de contenido, presentara iniciativas para proteger los espacios verdes.

En su intervención mencionó que una diputada cobra $11 millones. Ese monto, sin embargo, no coincide con las cifras publicadas para la Legislatura mendocina: los legisladores provinciales tenían previsto cerrar 2026 con ingresos cercanos a los $5,8 millones de bolsillo, según estimaciones difundidas en julio. La cifra no es menor, pero conviene no confundirla con la dieta de los representantes nacionales.

Igualmente, el mensaje es el mismo de siempre: salen muy caros los legisladores que sólo oficial de community manager para generar algún conflicto, que alguien lo replique y salir en los diarios. El de Sol Salinas es apenas uno de los tantos ejemplos que abundan.