Una diputada nacional destrozó a Cornejo tras su discurso: “es un gobernador abatido explicando el fracaso”

En la mañana de este viernes 1 de mayo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se presentó en la Legislatura provincial para dar su discurso anual frente a una Asamblea Legislativa. Escenario en el que habló del desarrollo de su gestión y donde prometió una ambiciosa serie de reformas y obras en distintos puntos del territorio.

Aunque no todo fue positivo, siendo que el propio mandatario aseguró que “queda mucho por hacer, y en este trayecto hemos cometido errores, por supuesto”. A lo que sumó: “Hay momentos en que uno se mira al espejo y se exige más, porque la demanda siempre supera la capacidad de respuesta”.

Situación que se sumó a lo que algunos legisladores provinciales y nacionales declararon tras su séptimo discurso dentro del palacio legislativo. La que se destacó en este punto fue la actual diputada nacional, Mercedes Llano.

La presidente del Partido Demócrata Nacional habló con Radio Mitre y aseguró que en el acto se vio a un “en un plano actitudinal se vio a un gobernador absolutamente abatido dando explicaciones del fracaso en términos de desarrollo, de actividad económica y de lucha contra la pobreza”.

Siguiendo por ese camino, la diputada sumó: “Lo que mostró en el recinto son cifras de una Mendoza que está estancada y no puede tener justificación porque están gobernando hace diez años”.

Finalmente, Llano aseguró que Cornejo “no puede hablar de un nuevo modelo de crecimiento cuando ya hace más de una década que están gestionando. Es una actitud de alguien que está sintiendo un fin de ciclo y un agotamiento que ha descuidado las funciones básicas como la seguridad o la justicia. Es absolutamente preocupante”.