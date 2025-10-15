Una diputada impulsa una ley para declarar a los animales “seres sintientes y sujetos de derecho”

La diputada provincial Lula Balsells Miró (PRO) presentó un proyecto de ley que busca declarar a los animales como seres sintientes y sujetos de derecho, garantizándoles una protección legal integral y reconociendo que “sienten, sufren y necesitan ser protegidos con leyes claras”.

La legisladora explicó que la propuesta implica un “cambio de paradigma profundo”, ya que abandona la visión tradicional que considera a los animales como objetos para reconocerlos como sujetos de derecho no humanos, con implicancias jurídicas y éticas concretas.

El texto se apoya en diversos precedentes judiciales nacionales e internacionales, entre ellos el caso mendocino de los caballos Aragón y Patroclo, donde la justicia local ya los reconoció como seres sintientes y dictó condena por maltrato. También cita los fallos de la orangutana Sandra, la chimpancé Cecilia, el perro Poli y los siete canarios de CABA, todos declarados sujetos de derecho.

La diputada destacó que la propuesta provincial va más allá de la mera declaración simbólica, al incorporar principios de bienestar animal, educación en empatía y acompañamiento judicial en casos de crueldad. El proyecto busca dar herramientas claras a jueces y fiscales para intervenir de manera efectiva frente a situaciones de maltrato o abandono.

“Este proyecto busca que Mendoza lidere en empatía, respeto y justicia para todos los seres que habitan nuestra tierra”, expresó Balsells Miró al defender su iniciativa.

Otro punto destacado es que la norma, elaborada junto a abogados del refugio PEMPA (Protectora de Equinos Maltratados), pretende crear un marco legal específico y aplicable directamente en el ámbito provincial, diferenciándose así de otras propuestas nacionales.

De aprobarse, la ley convertiría a Mendoza en una de las primeras provincias argentinas en reconocer jurídicamente a los animales como seres sintientes, marcando un precedente que podría inspirar reformas legislativas en todo el país.