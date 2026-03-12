Una diputada de Tupungato busca ampliar la licencia de conducir a jóvenes de 17 años

La diputada provincial María Eugenia De Marchi presentó un proyecto de ley para permitir que jóvenes con 17 años cumplidos puedan acceder a la licencia de conducir. La iniciativa, que deberá ser debatida en la Cámara de Diputados, busca modificar la normativa vigente que actualmente fija la edad mínima en 18 años.

La legisladora radical de Tupungato, alineada con el sector que lideraba Luis Petri, fundamentó la propuesta en razones de seguridad vial, así como en aspectos económicos y sociales que, según planteó, afectan a los jóvenes en esa etapa de su vida.

“Esta modificación responde a múltiples necesidades de seguridad vial, económicas y sociales de los jóvenes”, señaló De Marchi. En ese sentido, explicó que muchos adolescentes de esa edad están finalizando la escuela secundaria y comienzan a buscar oportunidades laborales para sostener sus estudios terciarios o universitarios, o bien para afrontar gastos cotidianos.

Según la diputada, la imposibilidad de contar con licencia de conducir limita el acceso al mercado laboral de muchos jóvenes. En particular, mencionó actividades vinculadas a emprendimientos familiares o trabajos que requieren movilidad, como transporte de mercadería, mensajería, reparto a domicilio y otros servicios.

Otro de los argumentos del proyecto apunta a la cobertura de seguros y la responsabilidad civil en caso de siniestros viales. De acuerdo con la legisladora, permitir que los jóvenes obtengan una licencia dentro del marco legal ayudaría a garantizar que, ante un accidente, las compañías aseguradoras reconozcan las coberturas correspondientes.

“La ausencia de una habilitación legal es una causa por la cual las aseguradoras hoy no reconocen la cobertura en favor de las víctimas, quedando estas, en muchos casos, sin posibilidad de resarcimiento cuando los responsables no son solventes”, advirtió.

Finalmente, De Marchi sostuvo que la normativa debe adaptarse a las realidades actuales. “El derecho debe ser dinámico y regular las realidades que acontecen. Actualmente jóvenes de 17 años ya conducen vehículos motorizados, a pesar de no contar con licencia de conducir, ya sea por razones educativas o laborales, y enfrentan una restricción legal que no se corresponde con su realidad social ni con las responsabilidades que ya asumen en otros ámbitos de la vida”, concluyó.