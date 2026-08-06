Una de las mineras más grandes del mundo posó sus ojos en Mendoza: podría invertir hasta US$ 168 millones

BHP Metals Exploration, la división exploratoria de una de las compañías mineras más grandes del mundo, firmó un acuerdo estratégico con la canadiense Kobrea Exploration para avanzar en la exploración de proyectos de cobre en el Distrito Minero Malargüe Occidental (DMMO). De este modo, la minería en Mendoza vuelve a estar en el foco de inversiones multinacionales.

Según se detalló, la alianza contempla distintas etapas de exploración y, si se concretan todas las opciones previstas en el convenio, las inversiones podrían alcanzar los US$ 168 millones, consolidando al sur mendocino como uno de los principales focos de exploración cuprífera del país.

Cabe resaltar que BHP es actualmente uno de los principales productores mundiales de cobre y, a través de su división de exploración, busca identificar nuevos yacimientos capaces de responder al aumento de la demanda global del metal, impulsada por la transición energética, la electrificación del transporte y el desarrollo de infraestructura.

Cómo será la inversión y qué contempla el acuerdo

El entendimiento prevé una primera etapa de dos años destinada a la exploración generativa. En ese período, BHP realizará un pago inicial de US$ 3 millones a Kobrea y financiará un programa de exploración por un mínimo de US$ 5 millones.

Una vez concluida esa fase, la multinacional tendrá la posibilidad de seleccionar hasta cuatro proyectos de la cartera de Kobrea para avanzar hacia una etapa de exploración más profunda.

En cada uno de esos proyectos, BHP podrá adquirir una participación del 75% si financia íntegramente un mínimo de US$ 40 millones en trabajos de exploración durante un plazo de ocho años. Si ese esquema se concreta en los cuatro proyectos contemplados, la inversión total ascendería a US$ 168 millones, entre el pago inicial y las distintas etapas previstas.

Durante los primeros dos años será Kobrea quien continúe al frente de las tareas de exploración. Luego, BHP tendrá la posibilidad de asumir la operación de aquellos proyectos en los que decida avanzar.

Además, las actividades serán supervisadas por un comité integrado por representantes de ambas compañías. Si la multinacional ejerce las opciones previstas en el acuerdo, se conformarán empresas conjuntas con una participación del 75% para BHP y del 25% para Kobrea.

Por qué Malargüe despertó el interés de BHP

Kobrea posee derechos sobre siete proyectos que abarcan más de 733 kilómetros cuadrados dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental, una de las zonas con mayor potencial para la exploración de cobre en Mendoza.

Según informó la empresa canadiense, en esos proyectos ya fueron identificados numerosos objetivos de exploración con evidencias de alteración hidrotermal, anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno, vetas de cuarzo, brechas hidrotermales e intrusiones porfídicas del Mioceno, características que suelen asociarse con yacimientos de cobre de gran escala.