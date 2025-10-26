Search
Teñida de blanco

Una copiosa nieve tardía vistió de blanco la precordillera: las imágenes de Vallecitos

La inusual nevada, registrada en plena primavera, sorprendió a montañistas y turistas que se encontraban en la zona. Las autoridades recomendaron circular con precaución y evitar el ascenso hacia sectores altos hasta que culminen las tareas de limpieza y control.

Una sorpresiva nevada tardía alcanzó este sábado a la madrugada la alta precordillera mendocina cubriendo de nieve todo el circuito de Vallecitos, en Luján de Cuyo, lo que obligó a la intervención inmediata de los operarios y equipos de la Dirección Provincial de Vialidad para despejar el camino.

El popular paseo de montaña, conectado a la Ruta Provincial 89, al que llega desde Potrerillos o desde La Carrera, Tupungato, amaneció el sábado con una gran acumulación y formaciones de hielo.

Ante la situación, Vialidad Mendoza trabajó toda la jornada del sábado para ir despejando recorrido hasta el Esquí Club, última parada en la cima del circuito.

Sin embargo, aún en mínimas condiciones de transitabilidad, la presencia de nieve, hielo, como también el derretimiento posterior que provocará escurrimientos y tramos con barro, demanda circular con rigurosas previsiones.

Por esta razón, Vialidad Mendoza comunica transitar con mucha precaución y portación obligatoria de cadenas desde la RP 89 hasta el refugio de Guardaparques y, a partir del refugio en adelante, uso obligatorio de cadenas.

