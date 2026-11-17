La Municipalidad de Maipú sumará esta semana tres nuevas capacitaciones en oficios, en el marco de un programa de formación que desarrolla junto a empresas del sector privado. Las propuestas están dirigidas a vecinos que buscan adquirir herramientas prácticas para mejorar sus posibilidades laborales, ampliar sus conocimientos técnicos o desarrollar alternativas de autoempleo.

Las actividades se realizarán en ARGA, ubicado en la intersección de Arturo González y Lateral de Acceso Este, en Coquimbito. Estarán a cargo de profesionales de las empresas Macromat, LatynFusion y Pluvius.

La primera jornada será este martes 17 de noviembre, a las 17.30, con una capacitación sobre construcción e instalación de cañerías mediante sistemas de termofusión. La actividad estará a cargo de Macromat y LatynFusion y no requiere conocimientos previos. Los cupos son limitados y es necesario completar la inscripción online.

El miércoles 18 habrá dos propuestas. A las 10 se dictará una formación sobre instalación de bombas de agua para riego y piscinas. Tampoco se exige experiencia previa y los interesados deben anotarse a través de este formulario.

Ese mismo día, a las 17.30, será el turno de la capacitación sobre sistemas de presurización de agua en instalaciones domiciliarias. En este caso, sí es necesario contar con experiencia previa. La inscripción se realiza mediante otro formulario online.

Las tres actividades apuntan a incorporar conocimientos aplicables tanto en trabajos domiciliarios como en distintas actividades productivas. Para consultas, la Municipalidad habilitó el teléfono gratuito 0800-222-8030.