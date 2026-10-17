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A la comisaría

Una camioneta amarilla despertó sospechas en Tunuyán y terminó con un hallazgo policial

El procedimiento se realizó durante la madrugada en calle Reina. Los efectivos interceptaron una vieja Ford Ranchera amarilla y secuestraron un revólver calibre 22 con tres proyectiles.

Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada en Tunuyán, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver calibre 22 y tres proyectiles en la camioneta en la que circulaban. El procedimiento se realizó alrededor de la 1.15 en calle Reina, sin número, y quedó bajo la intervención de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Según la información policial, los efectivos realizaban maniobras operativas cuando observaron una Ford Ranchera antigua, de color amarillo, que circulaba a baja velocidad. Los ocupantes miraban hacia las viviendas de la zona, una actitud que llamó la atención de los uniformados.

Ante esa situación, los policías detuvieron la marcha del vehículo para identificar a sus ocupantes y realizar una requisa.

Qué encontraron en la camioneta

Durante la inspección, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, marca Bagual, con tres proyectiles del mismo calibre. De acuerdo con el reporte oficial, los hombres no pudieron justificar la tenencia del arma.

Los involucrados fueron identificados como el conductor, de 32 años, y dos acompañantes, de 37 y 26 años. Tras el hallazgo, los tres fueron trasladados a sede judicial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que deberá determinar las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

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