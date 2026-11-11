Una caminata nocturna por las Huayquerías: trekking, folklore y astroturismo

La Ciudad de Mendoza invita a participar de una experiencia diferente en las Huayquerías de San Carlos. El sábado 21 de noviembre se realizará Huayquerías bajo la Luna, una actividad que combinará naturaleza, aventura, gastronomía, música folklórica y observación del cielo nocturno.

La propuesta comenzará por la tarde con un trekking por los cañadones, durante el cual los participantes podrán recorrer el paisaje y disfrutar de los últimos momentos de luz del día. El regreso se realizará de noche, con la luna y las estrellas como protagonistas del recorrido.

Después de la caminata, llegará el momento de compartir una cena alrededor del fogón. El menú incluirá sándwiches de pollo al disco y una copa de vino o agua saborizada. La jornada también contará con una guitarrada folklórica, con canciones representativas de la cultura cuyana.

Uno de los momentos centrales será la experiencia de astroturismo, que permitirá contemplar el cielo nocturno y conocer más sobre las estrellas en un entorno natural alejado de la iluminación urbana.

Cómo será la actividad

La salida está prevista para el sábado 21 de noviembre a las 16.15, desde la Municipalidad de Mendoza. El regreso será aproximadamente a las 00.15 del día siguiente.

El valor de la experiencia es de $86.500 por persona y los tickets se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

El servicio incluye traslado de ida y vuelta desde la Municipalidad, trekking por las Huayquerías con guías especializados, cena, una copa de vino o agua saborizada, fogón, espectáculo folklórico, actividad de astroturismo y un enlace de Drive con fotografías de la jornada.