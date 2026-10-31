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Una buena: bajó el endeudamiento crediticio de las familias por segundo mes consecutivo

Los préstamos con atrasos de +90 días pasaron del 12,8% en agosto al 12,2% en septiembre, según un informe de la consultora 1816.

La morosidad crediticia de las familias argentinas registró en septiembre una nueva disminución y alcanzó el 12,2%, frente al 12,8% del mes anterior. Los datos surgen de un relevamiento de la consultora 1816, elaborado sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), que analiza los préstamos con atrasos superiores a los 90 días. La reducción de 0,6 puntos porcentuales representa la segunda mejora mensual consecutiva y se replicó en las 12 principales entidades financieras del país, tanto públicas como privadas.

La tendencia también alcanzó al financiamiento de empresas. Al considerar conjuntamente los préstamos a hogares y compañías, la deuda con atrasos de hasta 90 días se ubicó en el 2,52%, su registro más bajo en más de un año. Sin embargo, los niveles de incumplimiento todavía superan ampliamente los valores de octubre de 2024, cuando la irregularidad era del 1,5% en el conjunto del sector privado, del 2,5% entre las familias y del 0,7% en las empresas.

Otro indicador que refleja las dificultades financieras de los hogares es el volumen de deudas refinanciadas. De acuerdo con las estimaciones de 1816, las familias argentinas acumulan compromisos reestructurados por aproximadamente $2,9 billones. Durante septiembre, las refinanciaciones representaron el 3,9% del crédito total destinado a los hogares, mientras que en el sector empresarial alcanzaron el 0,9%. Este mecanismo permite modificar las condiciones de pago y reorganizar las obligaciones para evitar que los préstamos ingresen en situación de irregularidad.

Por último, el informe advierte que la recuperación del crédito en pesos continúa siendo limitada. Durante octubre, los préstamos en moneda local crecieron un 0,9% en términos reales, según los datos disponibles hasta el día 23, un resultado levemente superior al de los tres meses anteriores. No obstante, el financiamiento todavía muestra un comportamiento débil desde la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), a mediados de 2025. En este escenario, el desafío del sistema financiero será sostener la reducción de la morosidad y recuperar el volumen de préstamos.

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