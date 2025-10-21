Una bodega de Tunuyán exporta su primer malbec vegano a Perú

La bodega Magia de Uco, de Los Chacayes, Tunuyán, logró su primera exportación al mercado peruano con su vino Intertwine, un malbec 100 % vegano y libre de gluten. La operación se concretó gracias a una agenda privada de negocios organizada por ProMendoza, que reunió a empresas locales con importadores internacionales.

El gerente comercial de la firma, Gianfranco Budetta, explicó que enviaron 240 botellas de esta etiqueta de media gama, con un valor FOB de USD 5. “Intertwine es ideal para ingresar a nuevos mercados por su excelente relación precio-calidad. Nuestra estrategia apunta al canal Horeca, y esperamos introducir próximamente nuestra línea Magia de Uco”, señaló.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La misión comercial fue impulsada por ProMendoza en julio, durante la visita de Marina Pelegrin, gerente general de Casa Teodoro Harth, una empresa franco-peruana con más de 160 años de experiencia en comercio internacional. Su objetivo fue incorporar vinos mendocinos a su portafolio para su distribución en Perú, Ecuador y Colombia.

Durante su estadía, Pelegrin recorrió los principales oasis vitivinícolas de Mendoza y mantuvo reuniones con representantes de unas quince bodegas. Como resultado, tres empresas locales —Salute, Magia de Uco y Viña Alta— concretaron la venta de cinco mil botellas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El grupo Salute, con base en Maipú, vendió 2.500 botellas distribuidas en tres gamas de precio, mientras que Viña Alta, de San Martín, exportó 1.600 botellas de su línea Esencial, compuesta por un naranjo Pedro Ximénez y un malbec varietal.

Con estas operaciones, ProMendoza reafirma su rol como puente comercial entre bodegas locales y nuevos mercados internacionales, impulsando el crecimiento del vino mendocino y fortaleciendo el posicionamiento del Valle de Uco como una de las regiones más prometedoras de la vitivinicultura argentina.