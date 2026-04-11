Una bocanada de aire para la vitivinicultura: creció el volumen de vino exportado

En medio de la malaria que atraviesa el sector, la vitivinicultura tiene motivos para respirar con cierto alivio: luego de que se difundieran los resultados negativos en el mercado interno, se dio a conocer que en marzo la industria del vino registró un repunte en las exportaciones. Esta situación permitió mejorar los indicadores del trimestre, con un crecimiento del 15,5% en volumen, impulsado principalmente por el segmento de vinos a granel.

De acuerdo con datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), durante marzo se exportaron 181.639 hectolitros, lo que representó un incremento interanual del 22,8%. La suba estuvo motorizada por el vino a granel, que creció 51,2%, mientras que los vinos fraccionados -de mayor valor agregado- avanzaron 13,1%.

En términos de valor, los envíos totalizaron US$ 57,4 millones, con un alza interanual del 9%. Sin embargo, la mejora quedó por debajo del crecimiento en volumen, lo que reflejó una mayor participación de productos de menor precio por litro y una caída en el valor promedio.

El análisis por tipo de producto mostró un fuerte crecimiento de los vinos blancos, con una suba del 84,6% interanual en volumen, frente a un aumento más moderado del 13% en los vinos de color.

En el segmento fraccionado, las botellas concentraron cerca del 98% de los despachos, aunque se destacó el crecimiento de formatos alternativos como el bag in box, que registró un incremento del 300%.

En cuanto a los precios, se mantuvo una alta concentración en segmentos medios, entre US$ 15 y US$ 39 por caja de nueve litros, que explicaron alrededor del 60% del volumen exportado. Esto limitó la mejora del ingreso promedio por litro.

En este marco, cabe destacar que el Malbec sostuvo su predominio, con una participación del 67% en los vinos varietales exportados, consolidándose como el principal producto a nivel internacional.

Por su parte, el mosto concentrado registró un crecimiento del 33,5% en volumen, posicionándose como una alternativa para canalizar excedentes ante la caída del consumo interno, aunque con menor incidencia en términos de valor por unidad.

Cabe destacar que en el acumulado del primer trimestre del año, las exportaciones de vino alcanzaron US$ 142,8 millones, con una variación interanual positiva del 1,2%. Al incorporar el mosto concentrado, el complejo vitivinícola totalizó US$ 176,8 millones, lo que implicó un crecimiento del 5,9%.