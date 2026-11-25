Una mujer de 29 años, oriunda de Buen Orden, dio a luz a una bebé en el Hospital Alfredo Ítalo Perrupato de San Martín, donde había ingresado con un embarazo de 39 semanas y en trabajo de parto. Al día siguiente del nacimiento, el personal de salud informó a sus familiares que el estudio toxicológico practicado a la madre había arrojado resultado positivo para cocaína.

La noticia generó preocupación en el entorno familiar, que puso en duda el análisis y solicitó una contraprueba. Según trascendió, las autoridades del centro asistencial habrían comunicado que no repetirían el estudio. En tanto, la recién nacida continúa internada en el Servicio de Neonatología, bajo observación y a la espera de nuevas evaluaciones clínicas.

El caso vuelve a poner en foco una problemática sanitaria en Mendoza. De acuerdo con datos difundidos, los casos de bebés con resultados toxicológicos positivos aumentaron un 35% en la provincia. En el Hospital Perrupato nacen aproximadamente 2.000 niños por año y, según las estimaciones citadas, entre el 15% y el 20% presenta algún tipo de intoxicación por estupefacientes.

Además de la atención médica, se activó un dispositivo interdisciplinario para evaluar el contexto familiar de la pequeña. En el abordaje participan los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), junto con profesionales de Trabajo Social y Psicología, con el objetivo de garantizar la protección de la bebé y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.