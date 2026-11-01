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Accidente aereo en Tupungato
Impactante

Una avioneta sufrió un vuelco mientras aterrizaba en el Aeroclub de Tupungato: tres heridos

Una avioneta sufrió un vuelco cuando intentaba aterrizar en la pista del barrio Aeroclub de Tupungato. Según la información preliminar, habría tres personas lesionadas y el piloto estaría fuera de peligro.

Un accidente aéreo generó preocupación este domingo en Tupungato, luego de que una avioneta sufriera un vuelco cuando intentaba aterrizar en la pista del barrio Aeroclub.

De acuerdo con la información oficial, el incidente dejó un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de 14 años quien sufrió una herida cortante y múltiples contusiones. Además, un hombre de 67 años tuvo que ser atendido por un corte en el cuello cabelludo y contusiones múltiples. Los dos fueron atendidos en el Hospital Las Heras del departamento valletano.

Por su parte, la mujer de 63 años y que estaba entre los pasajeros de la avioneta, fue derivada al hospital Scaravelli de Tunuyán con politraumatismo grave.

En tanto, Marcelo Frisón, quien piloteaba la aeronave y que es presidente del Aeroclub de Tupungato, se encuentra fuera de peligro con escoriaciones en el cuero cabelludo y traumatismos leves.

Tras el episodio, personal de emergencia y efectivos trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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