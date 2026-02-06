Search
Hizo patria

Una argentina ganó la versión española de Pasapalabra: se ganó 2,7 millones de euros

La quilmeña llevaba 307 programas compitiendo contra Manu Pascual, al que finalmente venció para ganarse el pozo más grande de la historia.

Rosa Rodríguez, de 32 años, nacida en Quilmes, Buenos Aires, y criada en Galicia, logró convertirse en la ganadora más importante de la versión española de Pasapalabra al resolver El rosco, obteniendo un premio de 2,7 millones de euros, el pozo más grande que otorgó el ciclo televisivo en toda su historia.

Faltando apenas 3 segundos y ya con 24 aciertos a su favor, la mujer escuchó la pregunta que le hizo Roberto Lean, conductor del ciclo: “Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”. La respuesta de la argentina fue “Morrall”, y, gracias a esa palabra, se convirtió en una flamante millonaria.

Según Clarín, la joven había competido a lo largo de 307 programas seguidos contra Manu Pascual, de Madrid, pero finalmente logró imponerse en un duelo seguido por millones de españoles durante largos meses, donde el ciclo, gracias a este “enfrentamiento”, fue uno de los más vistos del país.

