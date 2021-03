La ardilla consume frutos, semillas y descorteza los arboles porque, de reproducirse, podría generar problemas en la producción y el ecosistema.

Por estos días en Tupungato llama la atención la gran cantidad de ejemplares de este roedor de vientre rojo. Hasta el momento no se sabe cuántos ejemplares existen en la zona pero no se desestima que la reproducción cause efectos inmediatos en la zona en términos productivos.

“Recibimos la denuncia, fuimos y visitamos el lugar, nos entrevistamos con los dueños. Pudimos ingresar, generamos un monitoreo y se identificó a la especie. Ahora se está trabajando para erradicarla”, dijo Adrián Gorrindo, jefe del Departamento Provincial de Fauna.

Aunque no se sabe qué cantidad de ejemplares existen, esta especie exótica estaba presente en la propiedad de un particular que tenía varios ejemplares como mascota. No obstante, es un a especie que está prohibida para la tenencia doméstica por ser una especie invasora.

Se cree que la población es mucho más grande y hay preocupación en la Secretaría de Ambiente por su inminente reproducción y expansión hacia fincas aledañas. El Sistema Nacional de Información sobre Especies Exóticas Invasoras, la considera una amenaza.

El impacto de su presencia

En caso de habituarse en una región, la ardilla es un roedor de hábitos diurnos que habita en bosques o plantaciones. Come frutos, semillas, flores y hasta descorteza los árboles. Las aves también sufren la presencia por ser una especie que vive en los macizos y es particularmente invasiva.

Un ambiente ideal

La zona de Tupungato y el Valle de Uco, se vuelve un lugar adecuado para la supervivencia del animal, el acceso a frutos secos y frutales les posibilita acceder a los alimentos que acostumbras a ingerir.

Pablo Coniglione, veterinario e investigador de vertebrados exóticos invasores, explicó al El Sol que esta especie es muy dañina para la producción agrícola. “Como la invasión está en un momento inicial todavía hay chances de controlarla, luego va a ser muy difícil”, explicó.

Ante la presencia de ardilla de vientre rojo, comunicar de inmediato a los teléfonos 02622 422815 Delegación Valle de Uco o al 0261 4252090 Dirección de Recursos Naturales Renovables. También, en www.ambiente.mendoza.gov.ar.