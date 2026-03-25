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Una alerta internacional por abuso infantil terminó con un detenido en Mendoza

La investigación se activó tras un reporte originado en Estados Unidos y permitió identificar al sospechoso en apenas tres horas.

Un hombre fue detenido en Luján de Cuyo acusado de producir y distribuir material de abuso sexual infantil, luego de una investigación que se inició a partir de una alerta internacional y avanzó en cuestión de horas. El procedimiento incluyó un allanamiento en su domicilio y el secuestro de dispositivos electrónicos clave para la causa.

El caso ingresó el viernes a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual tras un reporte generado en Estados Unidos (emitido por la empresa Google) y canalizado mediante la Red 24/7 (un sistema de cooperación internacional que conecta fiscales para actuar con rapidez ante delitos digitales). A partir de esa información, el fiscal Flavio D’Amore coordinó medidas urgentes que permitieron identificar al presunto responsable en apenas tres horas.

Imagen ilustrativa

Con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda del acusado (ubicada en Luján de Cuyo), donde fue aprehendido y se incautaron dispositivos electrónicos y material relevante que será sometido a peritajes forenses para profundizar la investigación.

En paralelo, se activaron protocolos de protección para la víctima (una menor de 13 años), garantizando su resguardo conforme a las normativas vigentes en delitos contra la integridad sexual. El acusado quedó imputado por delitos graves, entre ellos producción y tenencia de material de abuso sexual infantil agravado y abuso sexual gravemente ultrajante (con agravantes vinculados al vínculo con la menor).

Desde el ámbito judicial destacaron que la articulación entre organismos nacionales e internacionales fue determinante para avanzar con rapidez en la identificación del sospechoso, mientras que la investigación continúa abierta (no se descartan nuevas medidas a partir del análisis del material secuestrado).

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