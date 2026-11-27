La estudiante Sofía Cantos, de 13 años y oriunda de Gualtallary, Tupungato, obtuvo el segundo puesto nacional en el Nivel 1 de las Olimpíadas Argentinas de Astronomía (OAA). La joven cursa primer año en la Escuela Horacio Sergi y representó al departamento en la competencia, que incluyó una etapa de preselección virtual y una instancia presencial en la provincia de Córdoba.

El interés de Sofía por la astronomía surgió cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, al observar el cielo de Gualtallary y preguntarse qué había más allá de las estrellas. Desde entonces, comenzó a investigar por cuenta propia y a utilizar aplicaciones digitales para identificar cuerpos celestes y reconocer distintas referencias del firmamento. Si bien pudo observar a través de telescopios durante actividades municipales de astroturismo, gran parte de su aprendizaje inicial se desarrolló sin contar con un instrumento propio.

Al conocer la convocatoria de las Olimpíadas, decidió prepararse con los materiales gratuitos disponibles en la página oficial del certamen. En ese proceso estudió contenidos que todavía no había visto en la escuela, entre ellos cálculos y temas vinculados con la astrofísica. También contó con el acompañamiento de su familia y de la profesora de Matemática, Rosa Manzano, quien la orientó en algunos conceptos y en el manejo de la calculadora científica. En la primera instancia, un examen virtual que debía resolverse en cuatro horas, Sofía obtuvo el octavo puesto entre 267 participantes de todo el país, resultado que le permitió avanzar a la final.

La etapa presencial se realizó durante tres días en el Observatorio Astronómico de Córdoba, donde participó de actividades grupales de observación, rindió una evaluación teórico-práctica individual y compartió experiencias con estudiantes de distintas provincias. También formó parte de propuestas de integración, como el lanzamiento de cohetes, y conoció aspectos del funcionamiento de las monturas de los telescopios. Tras conocer el resultado final, expresó su sorpresa y alegría por el segundo lugar. Además, manifestó su intención de volver a participar en las próximas ediciones de las Olimpíadas y continuar vinculada a la astronomía durante sus años de secundaria.