Un voto inesperado abrió una fisura en el oficialismo de Tupungato tras la suspensión de Facundo Arce

Luego de una sesión cargada de tensión política y con un debate que se extendió por varias horas, el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato tomó una decisión clave: suspender por 15 días al concejal del Partido Federal, Facundo Arce, mientras avanza una denuncia en su contra por presunta violencia de género en el ámbito institucional.

La medida, aprobada por una amplia mayoría en el recinto tupungatino, con ocho votos a favor, uno en contra y una abstención, abrió formalmente el período para que el edil prepare su descargo frente a una causa que ya es investigada como un hecho de violencia ejercida por un funcionario público y que lo puede llegar a remover de su banca, la cual tiene como fecha de vencimiento el mes de mayo de 2026, cuando asumen los nuevos concejales.

Luego de la votación del miércoles, y tras saberse que Facundo Arce hizo pública su casi imposibilidad de afrontar los costos de contratar un abogado (según sus propias palabras le costaría cerca de 20 mil dólares), comenzó a correr el rumor de que el voto en abstención del concejal oficialista Antonio Balderrama causó malestar en el propio bloque del Frente Cambia Mendoza, agrupación que comanda la comuna con Gustavo Aguilera a la cabeza.

En estrictos off con Diario NDI, fuentes del Concejo Deliberante hicieron mención a lo sucedido y comentaron que, más allá de la sorpresa por el voto del expresidente del cuerpo deliberativo, el no haber fundamentado su decisión causó resquemor entre sus pares. “Malestar en su propio espacio”, deslizaron por los pasillos del edificio ubicado en calle Belgrano.

“Me sorprendió su postura y sobre todo por no haber dado fundamentos del por qué de la misma”, dijo otra de las fuentes que prefirió el off the récord.

Desde este medio, además, se intentó contactar al concejal Antonio Balderrama, pero prefirió el silencio y no hubo respuesta a la consulta sobre los motivos por los que no votó en consonancia con su espacio político.

También hubo intentos de comunicación con el oficialismo dentro del Concejo Deliberante del departamento valletano, pero el silencio volvió a hacerse presente.

Así es el proceso de remoción al que quedó expuesto Facundo Arce

La normativa provincial establece en su artículo 66 que cualquier concejal puede ser sometido a un proceso disciplinario a partir de una denuncia presentada por otro edil o por un vecino del departamento. El abanico de motivos es amplio e incluye desde conductas impropias y manejos irregulares de fondos hasta incumplimientos de deberes, actos considerados indignos o expresiones que impliquen un agravio al Concejo Deliberante.

Cuando ingresa una denuncia, el cuerpo deliberativo debe resolver si existen razones suficientes para avanzar. Para habilitar la investigación se exige una mayoría de dos tercios. Superado ese umbral, se crea una comisión encargada de reunir información y dirigir el procedimiento. Antes de cualquier resolución, el acusado debe exponer su defensa en una sesión especial, instancia tras la cual puede disponerse su suspensión mientras se completa el trámite.

Durante todo el proceso, el concejal señalado tiene la posibilidad de ser asistido por un abogado, con derecho a participar en las deliberaciones. Finalizada la tarea de la comisión, el Concejo dispone de quince días para dictar un fallo, que solo puede traducirse en dos salidas: absolver al denunciado o removerlo del cargo, esta última medida también sujeta a una mayoría calificada.

Si el cuerpo no fija una decisión dentro del plazo estipulado, el procedimiento se cae automáticamente y el concejal debe volver a su banca, tal como lo determina el artículo 69 de la ley provincial.