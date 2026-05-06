Un voraz incendio en San Carlos provocó pérdidas en una producción de orégano

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en un campo en Pareditas, San Carlos, provocó pérdidas en una producción de orégano. En el lugar se montó un amplio operativo para controlar las llamas.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho ocurrió cerca de las 00:45 en un campo inculto ubicado sobre calle Villegas, donde un llamado alertó sobre la presencia de fuego.

Ante esta situación, personal de Bomberos fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y, al arribar al lugar, constató que las llamas afectaban montículos de orégano de gran tamaño. Los efectivos iniciaron las tareas de extinción y lograron controlar el foco ígneo luego de aproximadamente dos horas de trabajo.

Como consecuencia del incendio, siete montículos de orégano resultaron afectados.

En el operativo también colaboró personal policial y Bomberos Voluntarios de San Carlos. La causa quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.