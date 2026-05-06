Search
Instagram Facebook Twitter
incendio en san Carlos
Duró más de dos horas

Un voraz incendio en San Carlos provocó pérdidas en una producción de orégano

El hecho tuvo lugar en un campo en Pareditas durante la madrugada de este miércoles. Tras dos horas de trabajo, Bomberos Voluntarios lograron controlar las llamas.

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en un campo en Pareditas, San Carlos, provocó pérdidas en una producción de orégano. En el lugar se montó un amplio operativo para controlar las llamas.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho ocurrió cerca de las 00:45 en un campo inculto ubicado sobre calle Villegas, donde un llamado alertó sobre la presencia de fuego.

Ante esta situación, personal de Bomberos fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y, al arribar al lugar, constató que las llamas afectaban montículos de orégano de gran tamaño. Los efectivos iniciaron las tareas de extinción y lograron controlar el foco ígneo luego de aproximadamente dos horas de trabajo.

Como consecuencia del incendio, siete montículos de orégano resultaron afectados.

En el operativo también colaboró personal policial y Bomberos Voluntarios de San Carlos. La causa quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

ETIQUETAS:

san carlosincendiobomberos voluntariosPareditasoregano

+ Noticias

Duró más de dos horas

Un voraz incendio en San Carlos provocó pérdidas en una producción de orégano

Por: Redacción NDI

SEGURIDAD

Tunuyán: nueve detenidos en un megaoperativo policial

Por: Redacción NDI

Sondeo

Ranking de gobernadores: Cornejo cayó un casillero y está entre “los 8 peores”

Por: Belén García

Boletín Oficial

Mendoza logró financiamiento clave para reforzar el Tesoro provincial

Por: Redacción NDI

Atención

Por el Zonda, suspendieron las clases en estas zonas de Tupungato

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Con alerta por Zonda: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter