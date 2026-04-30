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Violencia escolar

Un video de una brutal pelea entre alumnas obligó a la DGE a activar un protocolo

Un violento episodio entre estudiantes de Guaymallén se viralizó en redes y generó preocupación en la comunidad educativa.

Un hecho de violencia entre alumnas de la escuela Tomás Silvestre, en Guaymallén, encendió las alarmas en el sistema educativo mendocino. El episodio, ocurrido el martes en las inmediaciones del establecimiento, derivó en la aplicación inmediata del Protocolo de Convivencia Escolar por parte de la Dirección General de Escuelas.

La situación tomó notoriedad tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a dos estudiantes protagonizando una pelea a la salida del colegio (en la intersección de San Lorenzo y Gutemberg). Durante más de un minuto, se registraron golpes, empujones y agresiones físicas, mientras otros alumnos presenciaban la escena sin intervenir. La viralización del contenido profundizó la preocupación por la normalización de la violencia entre jóvenes.

Frente a este escenario, las autoridades escolares avanzaron con la identificación de las estudiantes involucradas y convocaron a sus familias para intervenir de manera conjunta. El primer encuentro se realizó el miércoles, mientras que una segunda reunión fue programada para este jueves (con el objetivo de generar conciencia y evitar una escalada del conflicto).

En paralelo, la institución activó mecanismos formales de evaluación, incluyendo la convocatoria al Consejo de Convivencia Escolar (órgano encargado de analizar este tipo de situaciones en profundidad). Además, se dispuso la implementación de talleres de prevención y concientización dirigidos a toda la comunidad educativa, buscando evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

Desde la Dirección de Educación Secundaria informaron que la Supervisión escolar elaborará un informe técnico clave (que definirá las medidas disciplinarias y pedagógicas a aplicar). Mientras tanto, la escuela reafirmó su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y la construcción de un entorno seguro para los estudiantes, en un contexto que vuelve a poner en debate el rol de la escuela frente a la violencia juvenil.

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