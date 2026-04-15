Un vecino se despertó, quiso salir de casa y le habían robado el auto en Tunuyán

En la madrugada de este miércoles, personal de la Policía atendió un llamado de emergencia que alertaba sobre un importante robo en el departamento de Tunuyán. Y es que cerca de la zona de Furnos, delincuentes se habían llevado un vehículo.

Según informaron, la víctima de 27 años llamó al 911 cerca de las 5 de la madrugada denunciando que le habían robado el auto en su propia casa. Ya que, esta persona estaba por retirarse del domicilio cuando notó que su auto no estaba.

Se trata de un Volkswagen Gol Trend que tenía todas las medidas de seguridad colocadas y que actualmente está siendo buscado por las autoridades. Hecho en el que interviene la Comisaría 15 y la Oficina Fiscal de Tunuyán.