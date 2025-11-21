Un tuitero se tatuó un escudo homenaje a Milei y el Gordo Dan lo apoyó

El liberal mendocino @juanma_tombino sacudió la red social X, con algo muy definitivo: se tatuó en el brazo derecho el escudo de las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil libertaria que sigue al presidente Javier Milei por todo el país y milita con intensidad, memes y level de pasión bastante fuertes.

El diseño incluye la famosa cruz orlada, símbolo que para sus seguidores representa la “lucha espiritual contra el Estado opresor”. Debajo, el tatuaje remata con el lema “Argentina será próspera”.

NO TRATEN DE ENTENDERLO https://t.co/m1JFmoKHGy — DAN (@GordoDan_) November 20, 2025

El posteo, como era previsible, no pasó desapercibido: figuras conocidas del arco libertario como El Gordo Dan retuitearon la obra, generando un pequeño revival de debates sobre militancia y por qué no, tatuajes.

El tatuaje del tombino ya es tendencia y promete convertirse en el nuevo ícono de los libertarios que, evidentemente, decidieron llevar “la revolución en la piel” de manera literal.