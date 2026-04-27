Un triple choque en Tunuyán dejó a dos personas hospitalizadas

En la mañana de este lunes, cerca de las 9:30, personal de la Policía trabajó en un accidente de tráfico dentro del departamento de Tunuyán. Y es que un auto Peugeot 208 chocó contra una camioneta Isuzu y contra un colectivo en la Ruta 92 a la altura de Colonia Las Rosas.

Según informaron, todos los vehículos viajaban en dirección este a oeste, cuando el conductor del Peugeot perdió la visibilidad por un empañamiento del parabrisas y encandilamiento por el sol. Lo que sumó que el colectivo paró en una garita y eso bajó la velocidad de la camioneta, que venía detrás.

Ante esta situación, el vehículo menor, que venía atrás de todos, terminó por pasar de largo y colisionó con la camioneta, para luego terminar impactando también contra el colectivo mientras subían y bajaban pasajeros.

El vehículo que peor la pasó fue el Peugeot quedando con el frente prácticamente destruido, siguiendo con la camioneta que terminó con daños en la caja de carga. Mientras que el colectivo fue el que menos daños recibió por el hecho.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 65 realizó los test de alcoholemia y ninguno de los conductores dieron positivo. En cuanto a los heridos, dos personas salieron lastimadas y tuvieron que ser transportados al hospital Scaravelli.