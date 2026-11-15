Un testimonio bajo sospecha cambió la investigación por el incendio fatal en San Carlos

La investigación por la muerte de un hombre de 32 años en el incendio de una vivienda de San Carlos dio un giro inesperado y terminó con la detención de su pareja, una mujer de 33 años, sospechada de haber provocado el fuego para asesinarlo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en una propiedad ubicada en el callejón Los Indios. Según el reporte policial, alrededor de las 5.45 efectivos de la Comisaría 18° tomaron conocimiento del incendio y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios de San Carlos, que trabajaron para controlar las llamas. También acudieron dotaciones de La Consulta y Tunuyán.

El fuego consumió una habitación de la vivienda, donde se encontraba el hombre. Cuando el personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar, constató que la víctima había fallecido. Su pareja, en tanto, presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una tragedia doméstica comenzó a tomar otro rumbo cuando la mujer fue convocada a la Oficina Fiscal para prestar declaración testimonial.

La versión que despertó sospechas

De acuerdo con fuentes policiales, la mujer sostuvo ante los investigadores que durante la madrugada había aparecido la expareja del hombre y que esa persona habría iniciado el fuego en la vivienda. Esa misma versión habría sido transmitida a los familiares del fallecido.

No obstante, su relato no habría convencido a los investigadores y despertó dudas sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio.

A partir de esas sospechas, la mujer quedó detenida en el marco de una causa por homicidio. La principal hipótesis apunta a que habría provocado intencionalmente el incendio con el objetivo de terminar con la vida de su pareja.

Mientras tanto, personal de Policía Científica e Investigaciones realizó las pericias correspondientes en la propiedad para determinar cómo se inició el fuego y reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer las responsabilidades penales.