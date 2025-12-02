Search
Un terciario del Valle de Uco es el primero de la provincia en depender totalmente de energía solar

El terciario más grande de la región marcó un hecho histórico y ahora le generará un ahorro al Estado provincial

A mediados del mes de noviembre, el Instituto de Educación Superior de La Consulta terminó un largo proceso de renovación con el que se convirtieron en el primer IES en producir el 100% de su energía eléctrica con paneles solares.

“Con mucha alegría compartimos con nuestra comunidad este hito, que se enmarca en un proyecto integral de sostenibilidad y educación ambiental”, empezaron contando desde la institución educativa que marca un precedente a nivel provincia.

Y es que, tras mucho trabajo la Sede Central se convirtió en la primera institución de educación superior de Mendoza en proveerse de energía solar al 100%, generando su autónomamente su energía, teniendo bajo consumo y generando un ahorro al estado provincial.

Este proceso se realizó por la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, con la contratación de las empresas Wynne Industrial SRL y Sumpetrol SA que instalaron los paneles fotovoltaicos e integraron todo al sistema. Además de contar con el apoyo de la asociación civil ValorTres, mediante el programa de educación ambiental ConCiencia.

“Nuestro Rector Daniel Gallardo, destacó esta gestión como un paso más en el proyecto de sustentabilidad y educación ambiental que se viene realizando desde hace tiempo con acciones diversas, entre las que destacan la separación y reciclaje de residuos”, finalizaron diciendo desde el IES.

