Un sueño Mundial: Tunuyán impulsa una campaña para que Lionel Messi vea el mural del Polideportivo

A pocos días del Mundial 2026, Tunuyán comenzó a vivir la pasión futbolera con una propuesta que busca unir a vecinos y turistas en torno a una obra única dedicada a Lionel Messi. La Municipalidad lanzó una iniciativa para que el capitán de la Selección Argentina conozca el mural gigante realizado en el Polideportivo Central y, además, quienes participen podrán ganarse una de las 10 remeras de la Selección Argentina que serán sorteadas.

La propuesta invita a acercarse al Polideportivo Central de Tunuyán, donde la comuna dispuso un punto selfie con soporte para celular y una zona delimitada para lograr la mejor fotografía con el mural de fondo. El intendente Emir Andraos destacó la importancia de generar acciones públicas que fortalezcan el sentido de pertenencia y acompañen el entusiasmo que despierta la Selección en cada rincón del departamento.

Para participar, las personas deberán acercarse al Poli y tomarse una foto junto al mural de Messi. Luego, tendrán que ingresar a la publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la Municipalidad de Tunuyán, colocar “me gusta”, subir la imagen a sus historias y etiquetar a @municipalidadtunuyan y @leomessi. Con esos simples pasos quedarán automáticamente participando por una de las diez camisetas de la Selección.

La obra fue realizada por el muralista tunuyanino Renzo Correa, conocido artísticamente como RECnebulus, quien plasmó tres imágenes de Lionel Messi en una intervención que combina hiperrealismo, surrealismo y arte urbano. El mural, emplazado en el Polideportivo Central, es considerado el más grande de la provincia dedicado al campeón del mundo y se ha convertido en un nuevo punto de encuentro para quienes quieren acompañar a la Selección desde Tunuyán.