Un senador acorrala a Mercedes Rus: dice que no da explicaciones por la fuga de presos en Tunuyán

El senador del PRO, Martín Rostand, reclamó a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, una respuesta por el pedido de informes realizado el mes pasado, a raiz de la fuga de presos peligrosos, en especial el que sucedió en Tunuyán, cuando murió el penitenciario sanrafaelino que perseguía a dos presos.

El legislador manifestó su preocupación por las malas condiciones que hay en las cárceles de Mendoza y la precaria situación del personal policial y penitenciario. No sólo se refirió al hecho ocurrido en la Alcaidía de Tunuyán.

Rostand también mencionó el reciente escape de otros dos presidiarios del Hospital Central, que terminó con la muerte de uno de los detenidos. En tal sentido, el senador los comparó con “películas de ficción por cómo ocurrieron las fugas de presos peligrosos que costaron vidas por falta de gestión”.

En este escenario puntualizó que “el pedido de informes por el caso Rivero está relacionado con la enfermedad cardíaca que tenía el penitenciario que tuvo un episodio en enero y pidió el alta voluntaria para que no le descuenten dinero del salario”. Por otra parte, expresó que Rivero debía costearse el viaje desde San Rafael a Tunuyán donde se construye una Alcaidía que no tiene baños en las celdas.

Ambos ejemplos según el senador “forman parte de una mala gestión que tiene un presupuesto muy alto, pero que no puede impedir situaciones cómo estas”.

Por último, Martín Rostand sostuvo que las políticas de seguridad “no son responsabilidad directa del Gobernador, sino de sus ministros que deben gestionar sus carteras de manera eficiente”.