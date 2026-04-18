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PARITARIAS

Un sector recibió un aumento y tendrá un salario mínimo que supera los $2.200.000: ¿cuál?

El esquema acordado en las paritarias establece que los aumentos se realizan de manera mensual y están atados a la inflación.

En el marco del acuerdo paritario, el cual ata los ajustes a la inflación, los trabajadores bancarios recibirán un nuevo aumento salarial del 3,4%. El incremento corresponde al mes de marzo y se aplicará sobre todas las remuneraciones, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales.

De este modo, con el nuevo ajuste el salario básico inicial de la actividad se ubica en $2.259.305,03, consolidándose entre los más altos del mercado laboral argentino.

Cabe destacar que, además, el acuerdo establece que el bono mínimo por el Día del Bancario, el cual asciende a $2.014.092,28. Dicho monto continuará ajustándose en futuras revisiones salariales.

Tras el acuerdo paritario se estableció un esquema de actualización mensual, el cual permitió que los salarios acumulen un incremento del 9,4% en el primer trimestre de 2026, tomando como base diciembre del año anterior.

En ese contexto, el gremio La Bancaria y las entidades del sector acordaron sostener el mismo mecanismo de ajustes durante abril y mayo. De esta manera, el sector continúa con incrementos automáticos vinculados a la evolución de los precios

Sin embargo, la negociación paritaria se retomará en junio, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

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