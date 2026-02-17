Search
tiempo manzano histórico
Los chacayes

Un robo millonario en el Manzano Histórico de Tunuyán dejó a una familia de turistas muy afectada

Una familia oriunda de La Rioja aseguró que fue víctima de un robo durante su estadía en Tunuyán. La Justicia investiga el hecho ocurrido.

Una familia proveniente de Chepes, en la provincia de La Rioja, denunció haber sufrido el robo de cinco millones de pesos mientras se alojaba en un complejo de cabañas en el distrito de Los Chacayes, en la zona del Manzano Histórico, en Tunuyán.

El hecho, según consta en la denuncia, ocurrió el sábado por la noche en un predio ubicado sobre la ruta 94. De acuerdo con el relato de las víctimas, el dinero se encontraba guardado en un bolso dentro de una de las habitaciones y fue sustraído mientras el grupo familiar cenaba en el interior de la misma cabaña.

“Estábamos cenando y creemos que en ese momento alguien ingresó por la ventana de la habitación y revisó los bolsos hasta encontrar el dinero”, relató Sofía, una de las damnificadas, en declaraciones públicas al medio Mendoza Today. La mujer indicó que no se registraron otros faltantes, ya que únicamente habría sido sustraída la suma mencionada.

Tras advertir el faltante durante la madrugada —cuando se preparaban para retirarse del alojamiento— la familia radicó la denuncia. Personal policial se hizo presente en el lugar y trabajó junto a Policía Científica para relevar pruebas, mientras el área de Investigaciones inició actuaciones para intentar identificar a los responsables.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble y si existió participación de terceros vinculados al entorno. Por el momento no hay personas detenidas ni información oficial sobre sospechosos.

En sus declaraciones, la turista también manifestó su malestar por la situación vivida y aseguró que el hecho alteró los planes del viaje. La familia tenía previsto continuar su recorrido hacia Chile, pero decidió regresar a su provincia tras lo ocurrido.

Desde el complejo turístico no se difundió hasta el momento una versión oficial sobre el episodio. La investigación continúa y se aguardan avances que permitan esclarecer el hecho.

