Un represor mendocino de la última dictadura militar pidió salidas transitorias y la Justicia se las negó: los motivos

Este martes, la Justicia Federal rechazó un pedido de salidas transitorias que había presentado un represor mendocino que fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

El represor es Juan Carlos Alberto Santa María, exjefe de inteligencia militar de la IV Brigada Aérea. Según se desprende del argumento de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el exmilitar no cumple con los requisitos legales, y los informes técnicos no avalan su reinserción a la sociedad. Cabe recordar que el represor ya había solicitado en 2025 dicho beneficio, pero el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza también lo rechazó.

El planteo del Juan Carlos Alberto Santa María

A través de su defensa, exmilitar cuestionaba que la decisión de denegarle el beneficio de salidas transitorias había sido arbitraria y estaba basada en una “errónea valoración” de los requisitos.

Sin embargo, los jueces de la Cámara de Casación -Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo- confirmaron por unanimidad la resolución del tribunal mendocino. En ese sentido, en su fallo señalaron que la concesión de salidas transitorias forma parte de un proceso progresivo de reinserción social que debe sustentarse en evaluaciones técnicas, las cuales en este caso no resultaron favorables. Además, descartaron los planteos de “persecución ideológica”.

Por otro lado, el tribunal también se apoyó en que el represor lleva poco más de 13 años detenido, desde febrero de 2012. En ese sentido, señalan que la legislación vigente establece un mínimo de 15 años de cumplimiento de la pena para poder acceder a este tipo de beneficios en casos de prisión perpetua.

Quién es Juan Carlos Alberto Santa María y por qué fue condenado

El militar mendocino tiene 81 años y se desempeñó como jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea en 1976, durante la última dictadura militar.

En el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad llevado a cabo en Mendoza, Santa María fue condenado tras ser considerado responsable de la muerte de Mauricio Amílcar López. Sobre el militar recayeron los delitos de homicidio doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Además, también fue señalado como jefe u organizador de una asociación ilícita vinculada a múltiples desapariciones en el centro clandestino de detención Las Lajas y en otros operativos ilegales atribuidos a la Fuerza Aérea.