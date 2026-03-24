Un reconocido expiloto de F1 criticó a los fanáticos de Franco Colapinto

El pasado Gran Premio de China, Franco Colapinto sumó su primer punto con la escudería Alpine aunque esto llegó acompañado de una fuerte polémica por el choque con Esteban Ocon. Y es que, pese al buen resultado, los fanáticos no se guardaron nada contra el piloto francés.

Ya que, tras el choque, cientos de personas salieron a criticar al piloto de HAAS, pese a haber asumido la culpa y haberse disculpado por el incidente. Esta situación provocó la reacción de Ralf Schumacher, quien salió a cuestionar el accionar de los hinchas.

“Pero tengo que decir sinceramente que es una pena, y que además no tiene cabida en este deporte. Quizá también deberían plantearse emprender acciones legales contra gente así. Esto simplemente no se puede hacer”, expresó el expiloto de F1 un podcast llamado Backstage Boxengasse.

A lo que sumó: “No importa quién se interponga en su camino o le critique de alguna manera, porque se les insulta o se les amenaza de la forma más terrible”, yendo de frente contra los fanáticos del piloto argentino y sus actitudes.

Para cerrar, el expiloto sentenció: “La violencia o la incitación a la violencia a través de Internet… no creo que haya sitio para eso en ningún lugar del mundo”.