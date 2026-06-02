Un reconocido científico de la NASA dará una charla intergaláctica en Tupungato

La Municipalidad de Tupungato anunció la realización de un importante evento en el departamento. Y es que, el reconocido científico Les Johnson llegará para hablar sobre “Opciones Realistas para los Viajes Interestelares”.

Él es físico, escritor y tecnólogo que trabajó durante más de 30 años en proyectos de la NASA, sobre todo en el Marshall Space Fligth Center. Siendo también elegido como miembro de la Academia Internacional de Astronáutica. Tratándose de una importante experiencia profesional en la ciencia y el universo.

Sin contar que también lideró programas de innovación en propulsión espacial, las cuales tuvieron inversiones superiores a los 500 millones de dólares.

Este orador, con muchísima experiencia, llegará al Valle de Uco para presentarse el martes 9 de junio desde las 18:30 en el auditorio Centro Regional Universitario; ubicado entre calles Alem y Dorrego en el distrito de Villa Bastías.

Para participar, deberán inscribirse en el siguiente formulario: LINK