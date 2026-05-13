Un rápido procedimiento de la Policía permitió recuperar una bicicleta robada en San Carlos

La Policía de Mendoza, a través de Investigaciones, recuperó en San Carlos una bicicleta denunciada como sustraída en el marco de una causa por hurto simple.

Las tareas investigativas realizadas por personal de la Unidad Investigativa San Carlos permitieron orientar la búsqueda hacia inmediaciones del Loteo Moreno, donde los efectivos detectaron desde la vía pública un rodado con características coincidentes con las aportadas en la denuncia.

Con intervención judicial, se avanzó sobre el domicilio y se entrevistó a los moradores, quienes manifestaron no ser propietarios de la bicicleta y desconocer su procedencia.

Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro del rodado, que posteriormente fue reconocido por el hijo de la denunciante, lo que confirmó que se trataba del elemento sustraído.

La intervención permitió recuperar la bicicleta en pocas horas, como resultado del trabajo investigativo desarrollado.