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SENADO DE MENDOZA
minería en el sur

Un proyecto minero para el sur quedó cerca de empezar la exploración

La iniciativa corresponde a un desarrollo ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe, sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas. Resta la media sanción en Diputados.

El Senado aprobó el proyecto de ley para ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe. La iniciativa obtuvo 32 votos afirmativos y 4 negativos, y ahora deberá ser tratada por Diputados.

El proyecto abarca una superficie de más de 234 mil hectáreas y superó un extenso proceso de evaluación técnica, ambiental e institucional. En ese marco participaron distintos organismos provinciales y nacionales, se realizaron visitas técnicas al área y también dos audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana.

La propuesta fue analizada previamente en las comisiones del Senado con la presencia de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y del director de Minería, Jerónimo Shantal, entre otros funcionarios.

Durante el debate, la senadora Yamel Ases, presidenta de la Comisión de Ambiente, defendió el despacho favorable y aseguró que el proyecto cumple con toda la normativa ambiental vigente, incluida la Ley 7722. Además, remarcó que no contempla el uso de sustancias químicas prohibidas y que existen estrictos controles vinculados al agua, la biodiversidad, los residuos y el patrimonio cultural.

Por su parte, la senadora Jésica Laferte sostuvo que el litio representa un recurso estratégico para la transición energética y destacó que el desarrollo minero podría generar empleo, infraestructura y nuevas oportunidades para jóvenes y pymes del sur provincial.

En contrapartida, los bloques de Fuerza Patria y del Partido Verde adelantaron su rechazo al proyecto. El senador Félix González y el legislador Dugar Chappel expresaron su voto negativo durante la sesión.

A su vez, la senadora Natacha Eisenchlas defendió la posibilidad de desarrollar una minería sustentable y afirmó que el expediente no afecta recursos hídricos. También sostuvo que el cobre y el litio son fundamentales para diversificar la economía mendocina.

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