Un proyecto mendocino busca recortarle fondos a ARCA y devolver millones a las provincias

La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri, presentó junto a Rodolfo Suárez un proyecto de ley que apunta a modificar la asignación presupuestaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP. La propuesta busca reducir los fondos destinados a la agencia y aumentar el reparto federal de esos recursos, beneficiando directamente a las provincias.

Juri explicó que la iniciativa plantea cambiar la ley vigente, que establece que el organismo debe recibir el 1,9% del total de la recaudación del Estado antes de la distribución provincial. Según detalló, durante la gestión del presidente Javier Milei se reestructuró el sistema recaudador, reduciendo significativamente los gastos de funcionamiento del ente.

“La AFIP fue creada en 1996 con un fin principalmente recaudatorio. En 2001, un DNU dispuso que el 1,9% del total de los impuestos —antes del reparto a las provincias— se destinara a la entidad. Pero a fines de octubre de 2024, el Presidente anunció la disolución de la AFIP y su transformación en el ARCA, con una estructura más moderna y con menores costos”, explicó la senadora mendocina.

En ese contexto, Juri consideró que si el nuevo organismo requiere menos recursos, el excedente debería volver a las provincias. “Junto con Rodolfo Suárez y otros senadores presentamos este proyecto que determina que, si el ARCA tiene menos gastos de funcionamiento, esos fondos deben ser devueltos a las provincias. Eso es lo que estamos discutiendo con esta propuesta”, señaló.

La legisladora también destacó el impacto económico que tendría la medida para las arcas provinciales. Según sus estimaciones, si la redistribución se aplicara en 2025, Mendoza recibiría alrededor de 70 mil millones de pesos adicionales.

De esta forma, el proyecto no solo busca ajustar el presupuesto de un ente que ya no necesita la misma estructura que la antigua AFIP, sino también fortalecer el federalismo fiscal, garantizando que los recursos públicos vuelvan a donde más se necesitan: las provincias argentinas.