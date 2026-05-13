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Un proyecto del Gobierno no sale: la decisión de Diputados ante los cambios del Senado

El oficialismo en Diputados rechazó los cambios se hicieron en el Senado con un proyecto que envió el gobernador Alfredo Cornejo.

La Cámara de Diputados de Mendoza insistió con la media sanción original del proyecto del Poder Ejecutivo que propone transformar el uso del predio del ex Autódromo General San Martín, ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza y con una extensión cercana a las 118 hectáreas. La iniciativa fue enviada nuevamente al Senado para su revisión.

El proyecto establece que el terreno será destinado a iniciativas vinculadas con actividades deportivas, recreativas y afines, bajo una planificación integral y respetando las normas ambientales y el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

En los fundamentos de la propuesta, el Ejecutivo sostiene que el autódromo perdió relevancia con el paso del tiempo debido a las nuevas tecnologías del automovilismo y a las exigencias actuales de seguridad, situación que derivó en una fuerte caída de los ingresos necesarios para mantener el predio.

Además, la iniciativa dispone que el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial será el encargado de realizar la mensura, el deslinde y la planificación de las futuras fracciones del terreno.

Durante el debate, la diputada radical Beatriz Martínez defendió la decisión de insistir con la versión original aprobada en Diputados y rechazó los cambios introducidos por el Senado. Según explicó, las modificaciones eran de carácter técnico, aunque consideró que alteraban el espíritu de la norma y el principio de generalidad de la ley.

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