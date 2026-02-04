Un proyecto de arbolado público recalienta el debate con los intendentes

La feroz tormenta de hace unos días dejó un tendal de árboles caídos y volvió a traer la discusión sobre la competencia de los municipios con el arbolado público. Más de uno quiere tener control total sobre las especies y no depender del Gobierno provincial que acumula expedientes sin resolución ágil.

El senador, y ex intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, presentó un proyecto con la intención de modificar la Ley 7874 de Arbolado Público en la provincia. La iniciativa empezó a tratarse en la comisión de LAC del Senado y el legislador salió, según dicen, bastante caliente.

Es que la presencia del director de Ecoparque, Ignacio Haudet, no dejó conforme a Iglesias quien explicó que su proyecto surge de la necesidad de adaptar la política forestal a una realidad ambiental mucho más crítica que la de décadas pasadas.

Para el legislador “este proyecto les confiere a los municipios la facultad para decidir la erradicación de esos ejemplares en malas condiciones y que puedan hacerlo sin hacer el trámite engorroso de acudir a la dirección provincial respectiva”.

El autor de la propuesta remarcó que la iniciativa fue desarrollada en la experiencia de haber sido intendente del departamento de Guaymallén y en el dialogo mantenido con jefes comunales respecto al arbolado público. Más de uno quiere que ese proyecto sea ley, pero el Gobierno no está tan convencido de cederle la potestad a los municipios.

La cuestión de fondo es que son los jefes comunales los que terminan poniendo la cara ante los vecinos cuando se demoran las medidas drásticas con determinadas especies. Algunos intendentes, como el sanmartiniano Raúl Rufeil lo dicen públicamente. Reiteró el pedido de intervención ante una cantidad importante de eucaliptus.

“Es un tema que venimos trabajando, que nos preocupa y nos ocupa. Es necesario abordar esta temática. El arbolado público es muy importante para los mendocinos. Nos reconocen por los arbolados que tenemos a nivel internacional. Hemos tenido dialogo con el Departamento General de Irrigación sobre este tema en cuestión como así también con los 18 municipios de la Provincia”, afirmó. Indicó también que la intención del Gobierno es seguir inmiscuido en la resolución de los casos, que al demorarse, termina irritando a los intendentes.