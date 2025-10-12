Un proyecto busca regular el lobby en Mendoza

La diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, presentó un proyecto para regular el lobby. Específicamente se trata de la regulación de la Gestión de Intereses (Lobby) ante autoridades y funcionarios. Esta iniciativa tiene como objetivo central asegurar la transparencia, prevenir conflictos de interés, garantizar la publicidad de las interacciones entre el sector público y el privado, y preservar la integridad de las decisiones estatales.

Puntos clave

El proyecto surge de la necesidad de reglamentar de manera integral la influencia legítima de intereses privados sobre el proceso decisorio. Se inspira en los principios de: transparencia proactiva, publicidad, igualdad de acceso, integridad, y control público.

En su artículo 5 el proyecto señala

Gestión de Intereses (Lobby): Toda actuación (directa o indirecta) destinada a influir, persuadir o inducir a un funcionario público para la adopción, modificación o mantenimiento de decisiones, políticas, actos administrativos, licitaciones o contratos.

Toda actuación (directa o indirecta) destinada a influir, persuadir o inducir a un funcionario público para la adopción, modificación o mantenimiento de decisiones, políticas, actos administrativos, licitaciones o contratos. Gestor de Intereses : Persona física o jurídica que realiza dicha gestión, incluyendo asesores, consultores y representantes.

Persona física o jurídica que realiza dicha gestión, incluyendo asesores, consultores y representantes. Audiencia o Reunión : Cualquier encuentro (presencial o virtual) entre gestores de intereses y funcionarios, sea formal o informal, que implique la gestión de intereses.

Cualquier encuentro (presencial o virtual) entre gestores de intereses y funcionarios, sea formal o informal, que implique la gestión de intereses. Beneficio o Ventaja: Cualquier donación, regalo, viaje, servicio o pago vinculado a la gestión de intereses.

El proyecto crea el Registro Público de Gestiones de Intereses, una plataforma electrónica oficial para inscribir las gestiones y audiencias.

Obligación de Registro: Todo funcionario público que reciba gestiones de intereses deberá registrar la audiencia o gestión en este registro público en un plazo máximo de cinco (5) días desde su realización.

Validación y Observaciones: El funcionario deberá validar los datos cargados por el gestor y consignar observaciones sobre la posible presencia de conflictos de interés o antecedentes relevantes.

Conservación: Las entidades públicas deberán garantizar la accesibilidad y conservación de las constancias documentales por un plazo mínimo de cinco (5) años.

Esta ley busca establecer reglas claras para ordenar la interacción entre actores privados y el Gobierno, garantizando equidad y ética en la toma de decisiones que impactan el desarrollo económico, social y ambiental de Mendoza.