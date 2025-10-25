Un proyecto busca reemplazar el azúcar por mosto de uva: cómo beneficiaría a Mendoza

El debate por sustituir el azúcar por jugos naturales en bebidas y alimentos volvió a ganar terreno. Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), su titular Fabián Ruggeri confirmó que el proyecto para edulcorar con mosto de uva fue nuevamente puesto sobre la mesa, con el objetivo de mejorar los precios al productor, dinamizar las plantas elaboradoras y aliviar los excedentes de vino.

Argentina, junto a Mendoza y San Juan, se encuentra entre los principales exportadores mundiales de mosto de uva. En ese contexto, las cooperativas vitivinícolas impulsan una ley que permitiría reemplazar el azúcar —gravada con altos impuestos— por mosto argentino, un endulzante natural con valor agregado local, en gaseosas, aguas saborizadas y productos de panificación.

“Si las bebidas se edulcoraran con jugos naturales, no alcanzaría la producción actual para abastecer el mercado interno y mantener las exportaciones”, advirtió Ruggeri en el programa Vientos de Campo. Según el dirigente, la medida tendría un impacto inmediato: descomprimiría stocks, mejoraría la rentabilidad del viñedo y daría aire a las economías regionales.

El debate también llegó a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), donde se discute la chaptalización —el agregado de azúcar al vino—. Ruggeri fue claro: “No se prohíbe la práctica, pero si se corrige con azúcar, que sea de la uva. Mosto concentrado, no remolacha”. Una norma global en esa línea, según el sector, ordenaría los excedentes y reduciría la sobreoferta de vino.

Pero la propuesta trasciende la vitivinicultura. Con precios en baja para peras, manzanas y cítricos, el esquema de edulcoración permitiría integrar jugos naturales de distintas economías regionales, generando una salida comercial para frutas que hoy no se colocan y sustituyendo insumos importados o de alto costo fiscal. “No es sólo mosto: sirve a varias economías regionales”, remarcó Ruggeri.

El consumo, sin embargo, sigue siendo un desafío. Argentina bebe poco jugo natural en comparación con países vecinos, y el consumidor promedio aún no incorpora pasas ni uvas frescas de calidad en su dieta diaria. Para ACOVI, la clave pasa por educar, promover y posicionar el jugo de uva como una opción saludable, mediante campañas sostenidas y una mejor oferta minorista.

La diversificación productiva también avanza. En San Juan creció la producción de pasa de uva, apoyada en infraestructura de secado; mientras que en el sur mendocino (San Rafael y General Alvear) la capacidad instalada para ciruela impulsa la posibilidad de sumar pasa como alternativa. Con energía solar para secado, zonas como Lavalle podrían ganar protagonismo. El obstáculo principal es el financiamiento para replanteos varietales y la exposición al riesgo climático, por lo que el sector pide créditos blandos y políticas que incentiven la inversión.

En la agenda de ACOVI con candidatos nacionales, el paquete de reformas incluye reactivar la ley de edulcoración con jugos naturales, reducir costos logísticos entre Mendoza y Buenos Aires, alivios impositivos y gestión arancelaria para exportar más y mejor. Todo con un mismo fin: sumar dólares genuinos y fortalecer la producción de origen.

Puertas adentro, la entidad celebró su asamblea anual con participación de sus 32 cooperativas asociadas, ratificando el rumbo de gestión. Aunque el mandato de Ruggeri vence en 2026, la mitad de la comisión fue renovada por unanimidad. Además, jóvenes cooperativistas se capacitan en liderazgo, tecnología, costos y producción, apostando al arraigo rural y la continuidad generacional.

El programa que impulsa ACOVI se resume en tres ejes: sustitución del azúcar por mosto, promoción del consumo de jugos y pasas, y reglas que abaraten producir y exportar. El objetivo final es contundente: más valor en origen, mejores precios en finca y una Argentina que endulce con lo propio.