El diputado del PRO, Gustavo Cairo, presentó una iniciativa en la Legislatura para prohibir en determinados establecimientos el uso del lenguaje inclusivo.

El Lenguaje Inclusivo (o no sexista) se emplean en diversas disciplinas que investigan los efectos del sexismo y del androcentrismo en el lenguaje. En los últimos años, esta forma comunicativa ha tomado gran protagonismo y siendo usado por muchas personas, incluso, en la escritura.

A pesar de no ser del agrado de la RAE, quien lo calificó de innecesario hace algunas semanas, muchas personas apoyan la aplicación de «x»; «e»; «@»; entre otras representaciones escritas y orales.

Por su parte, el diputado Gustavo Cairo (PRO) presentó en la Legislatura de Mendoza, un proyecto para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales de los tres poderes del Estado y en las escuelas de la provincia.

Cairo dialogó con medios provinciales y remarcó que «Esto es demasiado, sobre todo cuando se meten con la educación de los chicos, ya les cuesta leer y comprender textos, mucho más le va acostar si eso lo complejizamos de esta manera».

El proyecto del uso del lenguaje inclusivo

El documento presentado prohibiría el uso del lenguaje inclusivo en «documentos oficiales y en las escuelas públicas de la provincia de Mendoza». Además, agregó: «En las universidades de índole nacional hay profesores que bajan puntos por no usar el lenguaje inclusivo, pero eso ya es un ámbito distinto al que regula la provincia de Mendoza».

No dejó atrás del cruce al oficialismo haciéndolos, en parte, responsables de este lenguaje: «Lo más curioso de todo esto es que quién promueve todo esto es la expresidenta, que sigue usando el apellido del marido para seguir haciendo política. Yo soy partidario del feminismo bien entendido, no en cosas que bordean lo ridículo», remarcó Cairo

El proyecto fue presentado el viernes en horas de la tarde y las repercusiones todavía no llegan porque no se ha tratado en la Cámara. Sin embargo, agregó: «Esto generará polémica porque es un tema transversal, no es patrimonio de un solo partido y hay opiniones divididas en todos los bloques».

Fuente: El Sol y MDZ