Un proyecto busca prohibir el ingreso a eventos y créditos bancarios a deudores alimentarios

Un proyecto que ya se analiza en la Legislatura de Mendoza busca endurecer las sanciones contra deudores alimentarios, incorporando nuevas restricciones que impactarían directamente en su vida cotidiana. La iniciativa apunta a modificar la Ley 6.879 (vigente desde 2001), que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Giuliana Díaz y comenzó su tratamiento en comisión, donde todavía se encuentra en estudio (podría sufrir cambios antes de avanzar). El objetivo central es reforzar las herramientas para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias, una problemática que afecta a miles de familias en la provincia.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto plantea prohibir el ingreso a eventos deportivos mediante el sistema Tribuna Segura (programa nacional de control en espectáculos), además de limitar el acceso a créditos y operaciones financieras (a partir del cruce de datos con organismos del sistema crediticio). También se analiza restringir la entrada a casinos, fiestas y eventos culturales (a través de controles biométricos).

Actualmente, la normativa ya contempla la inscripción en un registro público para quienes incumplen, lo que implica ciertas trabas administrativas. Sin embargo, la iniciativa busca hacer más visibles y concretas las sanciones en la vida diaria (siguiendo modelos similares a otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires).

Durante el debate, especialistas remarcaron el trasfondo del problema: el incumplimiento de la cuota alimentaria está estrechamente vinculado a situaciones de violencia económica. Desde el ámbito judicial señalaron que estos casos son frecuentes y que muchas madres terminan afrontando solas la crianza (incluso después de intentos fallidos de acuerdos extrajudiciales). Mientras tanto, el proyecto seguirá en análisis legislativo antes de un posible dictamen.