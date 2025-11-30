Un proyecto busca que la DGE comparta protocolos anti-bullying con las familias

El diputado Emanuel Fugazzotto del Partido Verde presentó un proyecto de ley que busca establecer la obligatoriedad para todas las instituciones educativas de hacer públicos y compartir activamente sus protocolos de actuación frente a casos de acoso y violencia escolar.

“La provincia de Mendoza ha dado un paso fundamental con la reciente aprobación de la ley que incorpora la responsabilidad parental ante casos de acoso escolar o bullying al Código Contravencional, acompañada por un nuevo Protocolo de Actuación elaborado por la Dirección General de Escuelas (DGE). Este marco normativo reconoce que el bullying es una problemática social compleja que requiere respuestas integrales sostenidas en la corresponsabilidad entre escuela, familia y Estado”, señala el proyecto entre sus argumentos.

La iniciativa, dirigida a escuelas de gestión pública, privada con subvención estatal y privada sin subvención estatal, tiene como objetivo principal fortalecer la prevención y la intervención temprana, asegurando que las familias se conviertan en un actor central en la estrategia contra el bullying.

El proyecto establece un mecanismo claro para la comunicación de estos documentos cruciales. El Artículo 2º de la propuesta señala que:

“La comunicación del protocolo deberá realizarse al inicio de cada ciclo escolar, de manera fehaciente y accesible, a través de reuniones presenciales, medios digitales institucionales u otras vías formales definidas por cada institución.”

Con esto se busca evitar que los protocolos queden solo en documentos internos, garantizando que todos los padres, madres y tutores tengan conocimiento detallado sobre cómo debe actuar la escuela ante una situación de bullying o violencia, y cuáles son los pasos a seguir.

Otro punto clave del proyecto es fomentar la participación activa de las familias en la revisión y entendimiento de estas normativas.

El Artículo 3º exige que las instituciones deben asegurar, como mínimo, dos instancias participativas durante el ciclo lectivo. Estas instancias estarán destinadas a:

La explicación detallada del protocolo.

La revisión o posible actualización del documento.

Según el Partido Verde, esta medida busca que los protocolos no sean estáticos, sino herramientas vivas y conocidas por toda la comunidad educativa, promoviendo una participación más efectiva y consciente de los padres en la seguridad y el bienestar de los estudiantes.