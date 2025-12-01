Un proyecto abre la polémica: buscan reducir la feria judicial en Mendoza

La diputada Eugenia De Marchi (Cambia Mendoza), y cercana al sector de Luis Petri, presentó un proyecto de ley que propone una reducción drástica de la feria judicial en la provincia. La iniciativa busca modificar el actual régimen de receso que, en la práctica, paraliza gran parte de tribunales y fiscalías durante todo el mes de enero y diez días hábiles en julio, operando con guardias mínimas, señala diario Mendoza Post.

La legisladora, que busca modernizar el sistema judicial, apunta a la modificación del artículo 60 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para acortar estos periodos de inactividad prolongada.

Impacto negativo

De Marchi sostiene que el esquema actual genera serias interrupciones en la tramitación de causas. “Se generan interrupciones prolongadas en la tramitación de causas, acumulación de las mismas al finalizar la feria judicial y ocasiona dilaciones que, en muchos casos, repercuten negativamente en los derechos de las personas que recurren a la justicia”, destacó.

La diputada enfatizó que la lentitud en la resolución de litigios civiles, comerciales o de familia puede traducirse en perjuicios económicos, incertidumbre jurídica y una afectación de derechos que se agrava cuando los expedientes se detienen por recesos tan extensos.

Detalles

El proyecto de ley contempla una fuerte reducción en ambos recesos anuales: