Un posible paro de empleados municipales pone contra las cuerdas a Marcos Calvente en Guaymallén

La tensión entre la Municipalidad de Guaymallén y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem) podría escalar este miércoles con una medida de fuerza que afectaría distintos servicios de la comuna. El conflicto se originó tras la decisión del Ejecutivo de eliminar un adicional salarial que representa unos $325.000 para miles de trabajadores.

Según informó diario El Sol, el gremio advirtió que están dadas las condiciones para iniciar una protesta ante la falta de avances en las negociaciones y la ausencia de comunicaciones con las autoridades municipales.

“Está todo dado para que en el día miércoles comencemos con la medida de fuerza”, aseguró Fredy Funes, secretario sindical, en declaraciones al medio mendocino.

El dirigente anticipó que la protesta podría alcanzar a los servicios municipales, la atención al público y la emisión de licencias de conducir, entre otras actividades. Si bien el sindicato prevé mantener algunas guardias, la intención es que la medida tenga un alto nivel de adhesión.

La disputa comenzó la semana pasada, cuando el Municipio anunció la eliminación del adicional denominado Compensación y Estímulo, que representaba aproximadamente $325.000 en los ingresos de cada trabajador. Según los datos publicados por El Sol, los salarios municipales promedian los $1.500.000.

La decisión inicial alcanzaba a unos 3.500 empleados. Luego de las primeras negociaciones, el Ejecutivo aceptó mantener el beneficio para 500 trabajadores cuyos ingresos son inferiores a $1.200.000. De esta manera, alrededor de 3.000 empleados sufrirán el recorte.

El ajuste también contempla posibles reducciones en otros conceptos salariales, entre ellos las mayores dedicaciones y las unidades de servicio, lo que profundizó el rechazo sindical.

En medio de la escalada del conflicto, el Ejecutivo municipal anunció una reducción del 10% en los salarios de funcionarios y jerárquicos, incluido el intendente Marcos Calvente. De acuerdo con El Sol, la medida fue presentada como un gesto de austeridad frente a la situación financiera de la comuna. Para formalizarla, la gestión envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante.

Sin embargo, la decisión no logró desactivar el reclamo gremial. Las negociaciones paritarias quedaron trabadas tanto por la quita del adicional como por la falta de una propuesta de aumento salarial porcentual.

Con este escenario, Guaymallén enfrenta una semana de incertidumbre, con la posibilidad de que un paro afecte la atención al público y el funcionamiento de distintas áreas municipales.