Un policía pedía el retiro tras doblarse el tobillo y el Gobierno rechazó el reclamo

A través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el retiro de un agente de seguridad, desestimando un recurso jerárquico que buscaba otorgarle a una lesión cotidiana el estatus de “riesgo profesional”.

La resolución pone fin a una disputa administrativa en la que el efectivo pretendía que una torcedura de tobillo, sufrida mientras caminaba durante su jornada laboral, fuera encuadrada bajo la categoría de “acto de servicio”. Esta calificación es determinante, ya que suele modificar los haberes y las condiciones del pase a retiro.

La decisión del Ejecutivo se fundamentó en que el incidente no revistió las características necesarias para ser considerado parte de la peligrosidad específica de la fuerza. Según el análisis legal:

Falta de excepcionalidad: El hecho ocurrió en horario de trabajo, pero no estuvo vinculado a un operativo de emergencia, un enfrentamiento o una situación de riesgo exclusivo de la función policial.

Accidente doméstico: Las autoridades entendieron que una torcedura al caminar es un percance que puede sufrir cualquier ciudadano en su vida diaria, ajeno al deber de protección ciudadana.

Cuestión de plazos: Además de los argumentos de fondo, el Gobierno señaló que la apelación fue presentada de forma extemporánea, superando los tiempos legales previstos para este tipo de reclamos.

Con esta medida, el Ministerio de Seguridad marca un precedente sobre la interpretación de las lesiones laborales dentro de la fuerza. Al considerar el hecho como una “incapacidad ajena al servicio”, el agente no podrá acceder a los beneficios extraordinarios que pretendía con su recurso.

La instancia administrativa queda así agotada, dejando al efectivo únicamente con la posibilidad de recurrir a la vía judicial si desea continuar con el reclamo.