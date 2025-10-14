Un poco de aire para el turismo: durante el fin de semana XL, 55.000 turistas visitaron Mendoza

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural no estaba previsto originalmente en el calendario nacional, ya que el 12 de octubre caía domingo. Sin embargo, a pedido del Consejo Federal de Turismo, el Gobierno Nacional resolvió incorporar un día no laborable para impulsar la actividad turística en todo el país.

Ante este escenario, el Observatorio del Ente Mendoza Turismo (Emetur) realizó un relevamiento, en el cual se destaca que la ocupación provincial alcanzó el 68%, con la llegada de 55 mil turistas, incluyendo a quienes se alojaron en casas de familiares o amigos.

Este movimiento tuvo un impacto positivo en la economía mendocina: el fin de semana largo dejó un ingreso total de $12.516,9 millones, considerando una estadía promedio de 2,5 días y un gasto diario de $89.000 por persona.

Desde el Observatorio destacaron que “estos datos reflejan cómo el turismo, en un feriado prolongado, se convierte en un motor clave para la generación de recursos y el desarrollo económico de las distintas regiones de la provincia“.

En ese marco, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, subrayó que, teniendo en cuenta que el feriado se confirmó hace poco más de un mes y el actual contexto macroeconómico, “fue un muy buen fin de semana“.

“El turista hoy decide en función de su tiempo disponible, sus recursos y las condiciones climáticas. Cuando todo acompaña, viaja“, detalló Testa, y agregó que durante el fin de semana se observó “mucho movimiento de turistas argentinos y también extranjeros, especialmente chilenos y brasileños, ya que el 12 de octubre es también una festividad religiosa en Brasil“.

De acuerdo con datos de Despegar, Mendoza se ubicó entre los tres destinos más buscados del país, con un incremento del 162% en las consultas, detrás de Córdoba (194%) y Salta (165%). En tanto, la plataforma Almundo la posicionó entre los cinco lugares más elegidos, junto a Bariloche, Iguazú, Salta y Córdoba.