Un paseo por la Mendoza más emblemática entre historia y sabores

La Ciudad de Mendoza invita a vecinos y turistas a sumarse a una nueva edición de “Sabor a Ciudad”, un recorrido especial que propone descubrir algunos de los edificios más emblemáticos del centro mientras se disfruta de la gastronomía local.

Esta propuesta guiada combina tres ejes clave: el patrimonio histórico, la arquitectura urbana y la experiencia culinaria. A lo largo del paseo, los participantes podrán conocer detalles y curiosidades de construcciones icónicas que forman parte de la identidad mendocina, muchas de ellas surgidas tras la reconstrucción de la ciudad luego del terremoto de 1861, que marcó un antes y un después en su desarrollo urbano.

El circuito recorre espacios representativos del microcentro, donde se destacan obras como el Pasaje San Martín y el Edificio Gómez, verdaderos símbolos arquitectónicos de la ciudad.

Durante la actividad, un guía acompaña al grupo brindando información histórica y cultural. Luego, la experiencia culmina con una propuesta gastronómica en un espacio destacado, donde los participantes pueden degustar sabores locales en un entorno único.

Sabor a Ciudad se realizará el miércoles 13 de mayo a partir de las 17:30 horas, con una duración aproximada de tres horas. Quienes deseen participar podrán adquirir sus tickets de manera anticipada a través de Entradaweb.