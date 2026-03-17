Un organismo internacional se mete en la disputa de Ampros con el Gobierno

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso en consideración la queja presentada por la AMProS ante su Comité de Libertad Sindical, que evaluará al Gobierno de Mendoza por presuntas prácticas desleales en la negociación colectiva que, según el sindicato, afectan a los profesionales de la salud de la provincia.

En este contexto, y tras una reunión de delegados, el gremio resolvió avanzar con un plan de lucha que incluye asambleas diarias en todos los efectores de salud, entre las 9 y las 10 de la mañana.

La secretaria general de AMProS, Claudia Iturbe, cuestionó con dureza la propuesta salarial del Ejecutivo provincial. “La paritaria para nosotros no es más que un decreto encubierto. Los profesionales de la salud necesitan recomponer su salario, con un 40% de pérdida desde 2020”, afirmó.

En esa línea, criticó el ofrecimiento de aumento del 10% “basado en diciembre del año pasado”, al considerar que resulta insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. Además, denunció la situación de trabajadores precarizados dentro del sistema de salud: “Hay prestadores que llevan más de seis años en negro. Es el único ministerio con trabajadores en estas condiciones, lo que impacta directamente en el acceso a la salud pública”, sostuvo.

Claudia Iturbe también señaló que la OIT ya notificó al gremio sobre la admisión del caso y su análisis. Según explicó, el organismo internacional examinará distintas acciones del Gobierno provincial que, a criterio de AMProS, vulneran la libertad sindical, entre ellas la aprobación de leyes sin consulta al sector, la implementación de aumentos por decreto y la convocatoria a paritarias con entidades que no representarían a los profesionales de la salud.

De esta manera, el conflicto entre el Ejecutivo mendocino y los trabajadores de la salud suma un nuevo capítulo en el ámbito internacional, mientras en la provincia comienzan a profundizarse las medidas gremiales.