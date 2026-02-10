Un operativo terminó con 16 aprehendidos en San Carlos

La Policía de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó operativos de alto impacto para la prevención del delito, el control vial y la detección de medidas judiciales pendientes.

Uno de los operativos se realizó en San Carlos donde se desarrollaron controles continuos durante 24 horas, que incluyeron el control de 80 vehículos y 20 motos.

En este operativo se concretaron 16 aprehensiones, también por infracción a la Ley 6722/99 y se labraron 13 actas viales, sin registrar detenidos ni secuestros de vehículos. Asimismo, 493 personas fueron identificadas, con la participación de la UEP San Carlos y las comisarías 18 y 41.

Otro de los operativos se realizó en el departamento de Maipú. Allí, se controlaron 167 autos, 79 motos, 13 colectivos y 8 taxis, además de identificarse a 856 personas. Como resultado, se produjo la aprehensión de dos personas por infracción a la Ley 6722/99 y una persona con medidas pendientes, además del secuestro de un vehículo y la confección de un acta de infracción vial.